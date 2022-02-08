Афины , , 10:20 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Греции в правительстве СИРИЗА Йоргос Катрунгалос заявил, что ему понятна позиция России по укреплению собственной безопасности. Он рассказал об этом 8 февраля в интервью РИА Новости.

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«Я полностью понимаю позицию России, то есть необходимость укрепления ее собственной безопасности. А сделать это можно только в контексте новой архитектуры безопасности в Европе», — сказал он.

Также Катрунгалос отметил, что это, по его мнению, является непростой задачей, которую, тем не менее, удалось решить во времена СССР с помощью Хельсинкских соглашений.

Кроме этого, экс-глава МИД Греции указал на то, что в «Стамбульской хартии» ОБСЕ, которая была подписана в 1999 году и в которой говорится, что «государства не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства», а также что «в рамках ОБСЕ ни одно государство или группа государств не может быть наделено преимущественной ответственностью за поддержание своей мира и безопасности» в Европе, имеются принципы решения сложившейся ситуации.

«Я думаю, это точно показывает, как мы должны двигаться, принципы», — добавил он, указав, что, по его мнению, не существует единой политики Запада в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что прямой угрозы со стороны России восточному флангу НАТО в министерстве обороны США на сегодняшний день не видят.