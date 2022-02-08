Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В ночь на 8 февраля в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. В Академическом районе горел склад материалов для производства кухонной мебели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Сообщение о пожаре поступило вечером 7 февраля. На площади 300 квадратных метров сгорели бытовая техника, производственное оборудование и материалы для производства мебели. Также огнь повредил внутреннюю отделку склада.

В тушении пожара принимали участие 34 огнеборца. Было задействовано 10 единиц спецтехники. Огонь удалось локализовать в течение двух часов с момента поступления вызова. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 00:37 (22:37 мск). При пожаре никто не пострадал.