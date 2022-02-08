Москва, , 10:20 — REGNUM Ответственность для чиновников должна наступать при первом появлении агрессивных животных на улицах, нельзя доводить ситуацию до массовых, тем более смертельных нападений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Собаки Tololo.ru

За последние недели в ряде регионов произошло несколько громких случаев с нападениями бездомных собак на граждан, на этом фоне некоторые региональные чиновники, оправдывая себя, призывают вернуться к отстрелу животных, отметил Миронов.

«На самом деле это чиновники должны постоянно находиться «под прицелом» закона. Нужно ужесточать ответственность должностных лиц и правоприменение в этой сфере. Несколько уголовных дел с реальными сроками, и тут же вспомнят о безопасности граждан и своих обязанностях», — рассуждает Миронов.

Для решения проблемы бездомных животных не нужно сверхусилий, зверств или безумных бюджетных трат, отметил он и привел в пример Санкт-Петербург, «где проблема успешно решается 15 лет, и никаких ЧС не возникает».

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