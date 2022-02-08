Благовещенск, 8 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Арбитражный суд Амурской области получил иск о взыскании более 4 млн рублей с управления капитального строительства Благовещенска. Выполнявшая ремонт инженерных сетей компания потратила на работы больше, чем было прописано в договоре, и намерена вернуть эти деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе инстанции.

Чебоксары. Ремонт сетей

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В суд обратилось ООО «Север». Контракт с организацией был заключён в июле 2021 года. В процессе выполнения работ подрядчик обнаружил на ремонтируемом участке высокий уровень грунтовых вод. Устранение обводнения потребовало дополнительные вложения на сумму более 4 млн рублей. Эти работы не были предусмотрены контрактом, и заказчик отказался оплачивать их, ссылаясь на договор. Общая цена контракта с подрядной организацией составляла 255,5 млн рублей.

Первое заседание по иску назначено на 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Ярдорремстрой» оспорил в суде односторонний разрыв муниципального контракта, после которого Федеральная антимонопольная служба признала дорожного подрядчика недобросовестным. Спор рассматривает арбитраж Костромской области.