Брюссель, , 10:20 — REGNUM Глава НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о намерении «укрепить восточный фланг альянса в условиях сосредоточения российских войск вокруг Украины». Об этом 8 февраля сообщает Polskie Radio.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Столтенберг заявил, что союзники уже наращивают свое военное присутствие в восточноевропейском регионе. Как он заверил, в готовности также находятся десятки тысяч военных.

«Мы повысили готовность сил быстрого реагирования НАТО, чтобы они могли быть развернуты быстро в случае необходимости. А эти силы составляют около 40 тысяч солдат, которые могут быть переброшены в регион в кратчайшие сроки. Мы также обсуждаем некоторые долгосрочные регулирование и корректировки», — указал глава НАТО.

При этом генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что альянс «постоянно готов к диалогу с Россией». Он напомнил, что конкретные темы для обсуждения, такие, как контроль над вооружениями, были включены в письменный ответ НАТО, переданный Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».