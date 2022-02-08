Мадрид, , 10:18 — REGNUM В больнице Труэта в Жироне началось введение вакцины от COVID-19, разработанной испанской лабораторией Hipra. Об этом пишет агентство EFE.

Вакцинация ИА REGNUM

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Вакцина была введена первым добровольцам, которые принимают участие в третьей стадии исследований, разрешённой ранее Испанским агентством по лекарственным средствам и медицинским изделиям.

Это последний шаг перед окончательным утверждением, разрешающим продажу препарата. Поступление вакцины в широкое использование начнётся после получения «хорошей переносимости, хорошего профиля безопасности и мощного ответа против вариантов [коронавируса], включая «Омикрон».