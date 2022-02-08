Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На Среднем Урале женщина лишилась 140 тысяч рублей. Она хотела купить телефон со скидкой, однако заветный девайс так и не получила. По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Свердловчанин пояснил, что его сожительница арендует торговую точку, в которой он работает продавцом. Чтобы привлечь клиентов уральцы разместили объявление о скидках на товар. Покупатели начали интересоваться предложением. В частности, одна из клиенток заказала товар на сумму 140 тысяч рублей. Она внесла предоплату, однако товар так и не получила. По словам продавца, он собирался вернуть деньги женщине.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Предполагается, что это не единственный случай, когда гражданин обманывал клиента.