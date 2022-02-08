В Севастополе оценили ущерб от незаконной добычи грунта в Языковой балке
Севастополь, 8 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Ущерб на сумму более 44 млн рублей причинён окружающей среде незаконной добычей грунтовой насыпи в Севастополе. Об этом было заявлено 7 февраля на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. В настоящее время все работы там прекращены, однако велись они с 2019 года, в отношении нарушителей — двух частных компаний — было составлено восемь постановлений.
Как отмечалось, по факту самовольного изъятия общераспространенных полезных ископаемых в Языковой балке было возбуждено уголовное дело, однако сегодня оно прекращено.
Наличие специализированной техники и проведение работ по добыче грунта в Языковой балке были зафиксированы в январе 2022 года. Севприроднадзором были возбуждены дела об административном правонарушении, проводятся административные расследования. Копии материалов направлены в УМВД России по Севастополю и в региональное управление Федеральной службы судебных приставов.