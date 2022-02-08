Севастополь, 8 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Ущерб на сумму более 44 млн рублей причинён окружающей среде незаконной добычей грунтовой насыпи в Севастополе. Об этом было заявлено 7 февраля на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. В настоящее время все работы там прекращены, однако велись они с 2019 года, в отношении нарушителей — двух частных компаний — было составлено восемь постановлений.

Пресс-служба правительства Севастополя Языковая балка

«Департамент рассчитал размер вреда, причиненного окружающей среде самовольным пользованием недрами, он составил 44,7 млн рублей. Вынесенные постановления обжалуются в судебном порядке, проведено более 20 судебных заседаний, на сегодняшний день разбирательства продолжаются», — сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Как отмечалось, по факту самовольного изъятия общераспространенных полезных ископаемых в Языковой балке было возбуждено уголовное дело, однако сегодня оно прекращено.

«То, что происходит в Языковой балке, не соответствует никаким нормам, нет никаких документов, которые бы позволяли эту деятельность вести. Продолжаем контролировать судебный процесс, прошу коллег из правового отдела подключиться. Организуйте соответствующее обращение от моего имени в адрес прокурора города по поводу прекращения уголовного дела с выражением нашего несогласия с этой ситуацией и дополнительными аргументами. Надо еще раз вернуться к этому вопросу», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Наличие специализированной техники и проведение работ по добыче грунта в Языковой балке были зафиксированы в январе 2022 года. Севприроднадзором были возбуждены дела об административном правонарушении, проводятся административные расследования. Копии материалов направлены в УМВД России по Севастополю и в региональное управление Федеральной службы судебных приставов.