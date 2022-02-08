Варшава, , 12:09 — REGNUM Польский президент Анджей Дуда, как показывают его недавние политические решения, имеет собственное мнение по многим вопросам. Почему такая, часто похвальная, политическая самостоятельность, будоражит и раздражает политические верхи Польши, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Формально являясь членом правящей партии «Право и Справедливость», польский президент Анджей Дуда занимает по многим вопросам позицию, отличную от мнения остальных членов партии. Взять хотя бы его, недавно обнаруженную опросами, популярность на Украине. Для избирателей «Права и Справедливости» характерно, скорее, несколько подозрительное отношение к украинским вопросам, особенно в том, что касается исторической памяти о преступлениях украинских националистов в отношении поляков. Да и кроме украинского направления, Дуда уже успел отметиться своими нестандартными решениями по внешнеполитическим вопросам. Может быть польский президент хочет стяжать лавры советского президента Михаила Горбачева, развалившего в свое время выдвинувшую его КПСС? Читайте статью Станислава Стремидловского

Президент Польши Анджей Дуда превращается в «польского Горбачева»