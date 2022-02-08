Бухарест, , 10:17 — REGNUM В уезде Васлуй на северо-западе Румынии зафиксировано землетрясение силой 2,2 балла по шкале Рихтера. Об этом 8 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

Согласно официальной информации, инцидент произошел в 02:24 по местному времени (03:24 мск) в равнинной части региона. По предварительным данным, эпицентр землетрясения располагался на глубине 4 км.

Жертв и разрушений нет. На месте природного явления работают специалисты Национального института геофизики Румынии.

Напомним, за последний месяц на территории Румынии произошло более 45 землетрясений различной силы. По мнению специалистов, в ближайшее время в регионе следует ожидать усиления активности земной поверхности.