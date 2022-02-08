Зерноград, Ростовская область, 8 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстали четыре участника преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Thedailybeast.com Уголовное дело

Следствием и судом установлено, что члены банды в 2020 году незаконно приобрели крупную партию синтетического наркотика. Продавали запрещённое вещество через мобильное приложение и путём закладок на территории Зерноградского района. Наркотики были изъяты из оборота.

Суд назначил организатору банды 13 лет колонии строгого режима, его супруге — 11 лет колонии общего режима. Ещё двоим фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде 4,6 года и 4,9 года колонии общего режима.

Решение суда в законную силу пока не вступило.