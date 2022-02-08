Пенза, 8 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Бывшего директора Пензенского филиала федерального государственного автономного учреждения «Управление лесным хозяйством» Минобороны России обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

Следствием установлено, что руководство Пензенского филиала ФГАУ «Оборонлес» неоднократно устраивало на различные должности в возглавляемую организацию своих знакомых, которые фактически не выполняли трудовые обязанности, но им исправно начислялась зарплата. С 2015 по 2020 года им было начислено более 1,345 млн рублей, получила и распорядилась которыми директор. Обвиняемая во время следствия признала свою вину. Материалы уголовного дела в отношении еще двоих фигурантов выделены в отдельное производство и направлены для дальнейшего рассмотрения.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения в отношении экс-директора рассмотрят в Первомайском районном суде города Пензы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе устанавливают возможное хищение денежных средств в размере более 5 млн рублей, которые выделялись на завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома по улице Измайлова.

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