Ярославль, , 10:13 — REGNUM И.о. директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун отстранена от работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти региона.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

Пиклун была назначена исполняющей обязанности в ноябре 2021 года. Однако у общественности сразу же появились вопросы к ней. В СМИ появилась информация о необоснованно высоких премиях, которые начислялись Пиклун во время работы в Гаврилов-Ямской ЦРБ. По данным ИА REGNUM, проверку по этим фактам ведут правоохранительные органы. Кроме того, у депутатов возникли вопросы по организации медпомощи в связи с ростом заражений коронавирусом.

Официальная отставка Пиклун ожидается в ближайшее время. Сейчас департаментом фактически руководит заместитель директора Наталья Морозова.

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