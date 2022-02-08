Вашингтон, 8 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась эмоциональным письмом афганской девушки на своей странице в Instagram. Не раскрывая её личности, она попросила всех не забывать о том, что происходит в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Foreign and Commonwealth Office Анджелина Джоли

Анджелина Джоли написала, что девушка сообщила, что с момента падения Афганистана она не может ходить в школу. По её словам, возможно, она больше никогда не сможет выйти из дома и даже не будет чувствовать себя настоящей женщиной.

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«Пожалуйста, следите за тем, что происходит в Афганистане, где молодых женщин ночью силой увозят из дома и они исчезают, а в отношении свободы вводят новые ограничения. Пожалуйста, помогите им не быть забытыми», — призвала Джоли.

Помимо этого письма она поделилась серией слайдов с именами женщин-активисток, пропавших без вести в Афганистане. Среди них: Алия Азизи, Парвана Ибрагимхейль, Мурсал Айар, Захро Мохаммади, Таманно Зарьяб Париани и три её сестры.

Джоли, которая впервые создала свой аккаунт в Instagram в 2021 году, использовала его в защиту женщин и детей. Примечательно, что её первым постом в Instagram было письмо от афганской девушки, в котором она рассказала о предстоящих проблемах в Афганистане.