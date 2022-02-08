Оренбург, 8 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Оренбурге суд продлил меру пресечения криминальному авторитету, который обвиняется в заказных убийствах. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Суд

Судья удовлетворил ходатайство следователя. Срок заключения под стражу продлен до 6 апреля. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года силовики заявили о задержании криминального авторитета в Московской области.