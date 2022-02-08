Москва, 8 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Курс рубля развивает свой успех последних дней, уходя ближе к рубежам около 75 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Основная поддержка ему оказывается в геополитике — той же сфере, из-за которой ещё недавно он ослаблялся до 80 руб.

Но февральские переговоры с лидерами Китая, Франции дают надежды на будущую деэскалацию конфликта вокруг Украины, недопущения военных действий.

И рубль постепенно возвращается на январские рубежи, где он был до обострения противостояния.

Это происходит на фоне высоких нефтяных цен. Котировки Brent несколько дней стойко держатся у рубежей $93 за баррель.

Достаточно нейтрален и доллар к основным валютам, а фондовые индексы в небольшом плюсе сегодня, 8 февраля, что также позитивно для рубля.

В течение дня инвесторы обратят внимание на данные по экспорту и импорту в США и прогнозы минэнерго США по ситуации на рынках энергоносителей. Однако эти сведения вряд ли выступят сильными драйверами изменения курса.

Наиболее вероятно, что на 8 февраля сохранится текущий технический диапазон 74,80−75,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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