Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» восстановили теплоснабжение на улице Нахимова в Василеостровском районе. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Admoblkaluga.ru Ремонт теплосетей

Из-за аварии на трубопроводе без отопления оставались 40 жилых домов. На восстановление системы ушло около суток. Инцидент также привёл к изменению следования троллейбуса по маршруту №10.

В ходе ремонтных работы на участке по адресу улица Нахимова, дом 14/41, заменили 11 метров ненадежного трубопровода. Специалисты также провели диагностику и подключили новый участок. К этому часу система отопления находится в штатном режиме.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отметили необходимость обращения местных жителей в управляющую компанию при отсутствии водоснабжения. Жильцов также предупредили об опасности самостоятельного ремонта труб в случае вытекании горячей воды.