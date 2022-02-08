Токио, 8 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. По прогнозам, опубликованным японскими экономистами, Японию ожидает экономическое отставание от соседних стран, в пересчете ВВП на душу населения, которое с годами будет только нарастать. В чем причина такого печального прогноза, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Южная Корея и Тайвань обгоняют Японию по показателю произведенного за год богатства на каждого из живущих в стране. По мнению специалистов Японского центра экономических исследований, причина состоит в низкой рождаемости и быстром старении населения Японии. Кроме того, Южная Корея и Тайвань набрали высокий темп экономического роста за счет модернизации как производства, так и управления. Цифровизация в их умелых руках показывает такие результаты, которые даже не последних в этом отношении японцев заставляют задуматься о собственном отставании. Куда же рискует провалиться японская экономика? Читайте статью Анатолия Кошкина

Японию теснят экономические конкуренты