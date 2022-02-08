Магас, , 10:06 — REGNUM В Ингушетии завершена реконструкция театра юного зрителя. Старое здание в городе Назрани изменилось до неузнаваемости, благодаря работам, проведенным в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», на которые было направлено из бюджета 136,8 млн рублей, сообщили 8 февраля в пресс-службе правительства региона.

Театр

Для создания комфортного культурного пространства был переоборудован не только зрительный зал, но и фасад театра. К нему пристроили фойе, где разместились кафе, гардеробная, охранная система. В помещении зрительного зала реконструировали сцену, поменяли экран, установили новые кресла. Появились также новые возможности для работников, участвующих в звуковом и световом оформлении спектаклей. В обновленном театре также созданы комфортные условия для гримеров, декораторов, администрации и актеров.

Власти республики рассчитывают, что со снижением угрозы пандемии коронавируса в театр на гастроли приедут театральные коллективы отовсюду и зрительный зал наполнится юными гостями.