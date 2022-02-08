8 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Недавнее заявление президента Байдена о том, что российское вторжение на Украину «изменит мир», справедливо. Если американский лидер при поддержке двухпартийного большинства в Конгрессе сможет предотвратить такое вторжение, не идя Москве на уступки, это также улучшит мнение мира о нём и об Америке, ослабленной катастрофическим выводом войск из Афганистана, — прежде всего в Пекине, Тегеране и Пхеньяне.

Максим Исаев, , 10:22 — REGNUM Нынешний кризис в Восточной Европе поднимает не только вопрос того, смогут ли США и НАТО остановить вторжение России на Украину, какой бы важной задачей это ни было. Сложившаяся ситуация также затрагивает более важные вопросы личной свободы и возможностей, которыми так дорожит Запад.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показывает недавняя история, если позволить «автократу-экспансионисту» силой навязать свою волю другой стране, безопасность и свобода большей части остальной Европы и Соединенных Штатов в конечном счете окажутся под угрозой, и велика вероятность еще одной, гораздо более крупной, кровопролитной и дорогостоящой войны. Вот почему так важно остановить Москву сейчас, пишет бывший сенатор США Джозеф Либерман в статье, вышедшей 7 февраля в The National Interest.

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В эпоху острейшей ситуации во внутренней политике США отрадно, что большинство членов обеих партий в Конгрессе, включая республиканских лидеров, таких как сенатор Митч МакКоннелл, понимает эти уроки истории и поддерживает курс администрации Джо Байдена, направленный на то, чтобы оттеснить российские войска от Украины.

Однако также слышен раздражающий хор изоляционистов из числа крайне левых представителей Демократической партии и крайне правых — из Республиканской партии, которые утверждают, что для США не имеет значения, вторгнется ли Россия на Украину и будет ли она контролировать бывшую советскую республику или нет.

Лидеры прогрессистов палаты представителей, в том числе депутаты Прамила Джаяпал и Барбара Ли, кажется, больше обеспокоены тем, чтобы не оскорбить Россию, чем свободой и суверенитетом украинского народа. Они говорят, что хотят дипломатического решения посредством «переговоров и компромиссов», и предупреждают, что «новое развертывание войск… неизбирательные санкции и поток… летального оружия только усилят напряженность».

Капитолий (сс) The White House

В свою очередь изоляционисты из числа крайне правых представителей Республиканской партии были более откровенны. США «нечего ловить в борьбе за Украину», отметил член палаты представителей Пол Госар, тогда как телеведущий Такер Карлсон вообще усомнился в том, что Вашингтон должен «встать на сторону Украины, а не на сторону России». Более того, член палаты представителей Мэтт Розендейл высказал мнение, что «несмотря на заявления военных ястребов из обеих партий, идти на человеческие и материальные жертвы на Украине не в национальных интересах» США.

Эти изоляционистские призывы со стороны той и другой партий нельзя игнорировать, иначе их начнут поддерживать всё больше людей. Их сторонникам необходимо напомнить об уроках истории и бросить им вызов, чтобы увидеть, как фундаментальные американские ценности свободы и равных возможностей, которые они сами горячо поддерживают, будут сильно подорваны, если США будут сидеть сложа руки и позволят России вторгнуться на Украину. Возможно, для этого нужно обратиться к истории.

Сенатор Артур Ванденберг был очень консервативным республиканцем от Мичигана, который в 1930-х годах стал ведущим изоляционистом, выступавшим против любого участия США в агрессии, начавшейся в Европе и Азии. После Перл-Харбора он изменил свою позицию, просто объяснив, что «в Перл-Харборе изоляционизм умер для любого реалиста». Затем он решительно поддержал участие США во Второй мировой войне.

10 января 1945 года, когда война уже подходила к концу, он в Сенате заявил о своем превращении из изоляциониста в интернационалиста, подчеркнув намерение оставаться таковым в предстоящие трудные годы. В качестве председателя Комитета Сената по международным отношениям Ванденберг стал незаменимым партнером президента Гарри Трумэна во всех важнейших военных, дипломатических и международных экономических инициативах, которые обеспечили безопасность послевоенного мира, расширили царство свободы и обеспечили исключительное американское и глобальное процветание.

Когда его коллеги-республиканцы посетовали, что из-за поддержки политики Трумэна могут укрепиться позиции президента-демократа, которого они надеялись победить в 1948 году, Ванденберг, как известно, ответил, что «политика останавливается у кромки воды». Этому благородному принципу следовали на протяжении всей Холодной войны как президенты — от Трумэна до Рональда Рейгана — так и сенаторы от Ванденберга до Джо Байдена, пока в начале 1990-х не распался Советский Союз.

Артур Ванденберг (сс) Harris & Ewing

Президенты Джон Ф. Кеннеди и Рейган были, соответственно, великими либерально-демократическими и консервативно-республиканскими лидерами, стоявшими на защите свободы во время Холодной войны.

Инаугурационная речь Кеннеди в январе 1961 года полна мудрости в этом отношении.

«Сегодня мы стали свидетелями не победы партии, а торжества свободы… Однако в мире всё еще актуальна революционная по своей сути вера, за которую сражались наши предки, — вера в то, что права даруются человеку не милостью государства, а рукой Божьей», — указал Кеннеди, послав Москве прямой сигнал.

«Мы заплатим любую цену, вынесем все трудности, преодолеем любые испытания, поддержим своих друзей и остановим врагов ради спасения и укрепления свободы», — добавил он.

На своей первой пресс-конференции в 1981 году Рейган осудил лидеров Советского Союза за стремление к «единому мировому социалистическому коммунистическому государству». В речи перед британским парламентом в июне 1982 года он заявил, что благодаря «маршу свободы и демократии марксизм-ленинизм окажется на свалке истории, как оставил другие тирании, которые душат свободу… народа». Позже, конечно, Рейган «справедливо» назвал Советский Союз «империей зла».

Из этих заявлений важно отметить, что Кеннеди и Рейган видели в Холодной войне прежде всего не конфликт с СССР из-за территорий. Напротив, они понимали, что это прежде всего война ценностей и идеологии.

Рональд Рейган U.S. National Archives and Records Administration

Россия при Путине официально больше не коммунистическое государство, но она является такой же «политически репрессивной, экономически контролируемой государством и стратегически экспансионистской, как и Советский Союз».

Недавнее заявление президента Байдена о том, что российское вторжение на Украину «изменит мир», справедливо. Если американский лидер при поддержке двухпартийного большинства в Конгрессе сможет предотвратить такое вторжение, не идя Москве на уступки, это также улучшит мнение мира о нём и об Америке, ослабленной катастрофическим выводом войск из Афганистана, — прежде всего в Пекине, Тегеране и Пхеньяне. Такой шаг остановит эту наглую попытку Кремля «отвоевать территорию» и вновь навязать живущим там людям «аморальную и бесчеловечную политику советской эпохи».