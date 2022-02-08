Шебалинский район, Алтай, , 10:04 — REGNUM Десятки домашних животных погибли при пожаре в селе Дъектиек Шебалинского района Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского комитета по ГО и ЧС, возгорание началось вечером 6 февраля.

Пожар на Алтае Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай

К моменту прибытия пожарных, постройка, в которой содержали козы, была полностью охвачена пламенем. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом дом и сено.

«В результате пожара, внутренняя часть и крыша кошары уничтожены огнем. Также, в огне погибли сельскохозяйственные животные — предварительно 54 козы. Площадь пожара составила 48 кв. метров, причина устанавливается», — отметили в комитете.

В ликвидации пожара приняли участие 13 человек, было задействовано две единицы техники.