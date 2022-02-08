Тюмень, 8 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из правительства Тюменской области уходят по собственному желанию управляющий делами и заместитель губернатора. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

От занимаемых должностей с 9 февраля 2022 года освобождаются заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич и управляющий делами правительства региона Виктор Кузнецов.

Соответствующие распоряжения подписаны губернатором Тюменской области Александром Моором.