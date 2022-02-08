Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Еще двое заместителей главного врача Городского клинико-диагностического центра (ГКДЦ) №1 Санкт-Петербурга задержаны по делу о гибели пациентов, проходивших обследование желудочно-кишечного тракта с применением бария. Об этом 8 февраля сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Городской клинико-диагностический центр №1 на улице Сикейроса в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинение было предъявлено главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Петрову, заведующей отделом лучевой диагностики Елене Медведевой и старшей медсестре указанного центра.

По версии следствия, в ГКДЦ №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, в результате этих действий скончались.

«В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

Добавим, что Петров и Медведева решением суда заключены под стражу, медсестре избрана подписка о невыезде. Новым фигурантам дела мера пресечения еще не избиралась.