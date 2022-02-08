Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко распорядился повысить зарплату водителям общественного транспорта, что поможет решить кадровый дефицит.

Кабина водителя Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Администрация города проанализировала уровень оплаты труда работников всех транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. В результате выявлено, что на двух предприятиях зарплата выплачивается ниже федерального МРОТ. При этом в увеличенном в ноябре 2021 года тарифе на перевозку пассажиров заложен размер заработной платы работников, исходя из 28 тыс. рублей», — отметил ростовский сити-менеджер.

Алексей Логвиненко пригрозил применением жёстких санкций к нарушителям.

ИА REGNUM сообщало, что ранее причиной кадрового дефицита на автотранспортных предприятиях Ростова-на-Дону был назван именно низкий уровень заработной платы. По словам Логвиненко, в муниципальных компаниях заработная плата водителей достигает 50 тыс. рублей, в частных — 20 тыс. рублей.

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