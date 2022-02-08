София, 8 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Подразделения ВВС Испании прибудут в Болгарию для регулярного базирования на болгарских аэродромах к 11 февраля нынешнего года. Об этом 8 февраля сообщает БНР.

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter

Согласно официальной информации, экипажи истребителей Eurofighter из состава сил НАТО будут размещены на базе «Граф-Игнатьево» (Пловдивская область), а также базах «Чайка» (Варненская область) и «Безмер» (Ямболская область).

Предполагается, что в течение ближайших нескольких месяцев испанская эскадрилья будет совершать «наблюдательные полеты» в регионе Черного моря.

Ранее власти Болгарии предложили расширить мандат присутствия Североатлантического альянса на территории этой балканской страны.