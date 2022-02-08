Красноярск, , 10:02 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против адвоката коллегии адвокатов Советского района города Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Дело было возбуждено по материалам краевого УФСБ.

По данным следствия, в 2020 году к адвокату обратилась супружеская пара. Они хотели добиться назначения их сыну более мягкого наказания по уголовному делу о совершении особо тяжкого преступления.

Адвокат ввела в заблуждение красноярцев, заявив, что может решить этот вопрос через знакомых в судебных органах. Однако им нужно передать 1 млн рублей.

Родители подсудимого взяли в банке кредит и передали деньги адвокату. Но, получив деньги, женщина не предприняла каких-либо действий, а распорядилась ими по своему усмотрению. В 2020 году подсудимый был признан виновным. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

После этого родители и брат осуждённого неоднократно пытались решить вопрос с адвокатом по возврату денег. После нескольких неудачных попыток они обратились в правоохранительные органы.

Обвиняемая признала вину. Уголовное дело направлено в суд.

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