Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:01 — REGNUM В Иркутской области доверчивая пенсионерка, намереваясь заработать в интернете, нарвалась на мошенников, а когда поняла, что попала в беду и обратилась за помощью, нарвалась на других злоумышленников. Подробности сегодня, 8 февраля, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Несколько дней назад в Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский» поступило заявление от 62-летней местной жительницы о хищении ее денег.

Полицейские выяснили, что на протяжении месяца с конца декабря 2021 года усольчанка переводила крупные суммы неизвестным лицам. В интернете женщина увидела объявление о заработке на бирже от лица «инвестиционного проекта крупной энергетической и ресурсодобывающей компании».

Пенсионерка оставила заявку на участие, позже с ней связался «трейдер», назвал себя Вадимом и предложил установить приложение для инвестирования и внести финансовый взнос. Женщина, руководствуясь указаниям «помощников», перевела на указанные ими счета 1,5 миллиона рублей.

Позже, для якобы вывода денежных средств, злоумышленники попросили усольчанку перевести еще миллион, поясняя это необходимостью оформить страховку и другие документы якобы для перевода средств из банка Великобритании. После перечисления денег собеседники перестали выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в «бюро адвокатов» из интернета, объявления о котором также нашла в глобальной сети. Обещая вернуть похищенные средства, «защитники» попросили заплатить более 150 тысяч рублей.

Выполнив все указания псевдоадвокатов, похищенных денежных средств усольчанка так и не дождалась и обратилась в полицию.

Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в полицию Иркутской области поступило более 300 обращений от местных жителей, которые пострадали от телефонных или интернет-мошенников. Самой распространенной уловкой является звонок от имени сотрудника банка.

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