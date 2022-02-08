Москва, , 10:01 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях мобильных групп таможенных органов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Дом правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Они получают полномочия по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ.

«Предлагаемые изменения позволят уполномоченным должностным лицам таможенных органов осуществлять контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильными транспортными средствами технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более на всей территории Российской Федерации без привлечения органов внутренних дел, уполномоченных в области обеспечения безопасности дорожного движения», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Статистика

В 2021 году мобильными группами таможенных органов остановлено для проверки более 28 тыс. автотранспортных средств, перевозивших более 498 тыс. тонн товаров. По итогам проверочных мероприятий мобильными группами выявлено 2586 транспортных средств, перевозивших более 38 тыс. тонн товаров с нарушениями законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании (в том числе 664 тонны санкционных товаров), из них в сопредельные государства возвращено более 21 тыс. тонн товаров; уничтожено 1,6 тыс. тонн товаров; изъято и передано иным контролирующим органам для проведения проверочных мероприятий более 15 тыс. тонн товаров, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Читайте также: В Оренбуржье задержан грузовик с 19 тоннами санкционных груш