Ереван, 8 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Грузии запретили транзит из Армении в Россию кисломолочного продукта под названием «мацун». Об этом об этом агентству «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министра экономики Армении Гаяне Антонян.

Мартирос Сарьян. Армения.1959

Она рассказала, что в Грузии зарегистрировали товарный знак географического указания «мацони», по аналогии с шампанским во Франции. Поскольку «мацун» и «мацони» схожи по названию, армянскую сторону предупредили, что этот товар не пропустят на грузинскую территорию.

«Ещё в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении подал возражение против регистрации наименования «мацони» в соответствующие органы Евросоюза и Грузии, мотивируя тем, что это названо можно перепутать с мацуном, производимым в Армении. Однако возражение не было принято во внимание», — рассказала журналистам Антонян.

Она сообщила, что правительство Армении предпринимает шаги по исправлению ситуации. Пока мацун по территории Грузии завозят под названием «армянский горный йогурт».