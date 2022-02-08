Париж, , 09:59 — REGNUM По данным общественного здравоохранения Франции, эпидемия коронавирусной инфекции продолжает поражать страну, сообщает Le Figaro.

Коронавирус

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За сутки эпидемия унесла жизни 417 жителей Франции.

В настоящее время госпитализированы 33 447 пациентов, в том числе 2830 за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 3622 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее служба общественного здравоохранения Франции объявила, что за сутки от COVID-19 в стране умерли 129 человек.