Стерлитамак, Башкирия, 8 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. 13 школ полностью перевели на дистанционное обучение в башкирском Стерлитамаке. Об этом 8 февраля сообщили на оперативном совещании в городской администрации.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Сообщается, что на «дистант» также были переведены ученики 343 классов в 23 школах города, при этом по COVID-19 — 152 класса (почти четыре тысячи учеников) и по ОРВИ — 191 класс (более пяти тысяч школьников).

Отмечается, что всего в Стерлитамаке на дистанционном обучении находятся свыше 22 тысяч школьников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии коронавирус выявлен у более десяти тысяч школьников.