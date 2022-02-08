Москва, 8 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Нынешнее обострение ситуации вокруг Украины и усиление противостояния России и Запада можно описать так, как это сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по мнению которого все дело во «вторжении НАТО на Украину». О том, достаточно ли такое описание и прекратятся ли проблемы с безопасностью России если НАТО с Украины уйдет, рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

После рукотворного распада СССР отношения между Россией и НАТО строились, по большей части, в виде «игры в одни ворота». НАТО позволяло себе всё, приближаясь и приближаясь к российским границам, а Россия старалась не обращать внимания на военизированные движения «партнеров». Исключения, среди которых ярчайшим было возвращение Крыма, были редки, кроме того, они, судя по тому что происходит сейчас, не убедили Запад в серьезности намерений России по возвращению собственной политической субъектности в достаточной мере. Почему же 20-летие «вставание России с колен» не впечатлило НАТО должным образом? Может быть все дело в том, что российская постперестроечная верхушка вопреки очевидности продавливала идею «партнерства с Западом», мало отличаясь в этом от тех элит, которые возникли в других бывших республиках СССР? Почему же так опасно было «дружить с Западом» и преодолена ли эта опасность теперь? Читайте статью Михаила Демурина

Давать отпор Западу мешали компрадорские элиты России