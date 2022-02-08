Южно-Сахалинск, 8 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Председатель областной Думы Сахалина Андрей Хапочкин («Единая Россия») выразил официальную позицию регионального парламента на заявление посла США в Японии Рама Эмануэля о принадлежности Курил. Депутаты островного региона в очередной раз напомнили о неделимости российской территории и Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной Думе.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Мы считаем заявление американского посла в Японии абсолютно некорректным, в некотором смысле провокационным. И то, что российский суверенитет над южными Курилами имеет международное правовое оформление, не подлежит сомнению. Курилы — русская земля», — сказал Хапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу. Об этом американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.