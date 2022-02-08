Хабаровск, 8 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Хабаровске мужчина сжёг ателье, где работала его бывшая гражданская супруга, оба пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поджог

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Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.

Днём 7 февраля в помещении мастерской по ремонту одежды в Железнодорожном районе Хабаровска произошло возгорание. По версии следствия, к работавшей в ателье женщине пришёл её бывший сожитель 1958 года рождения. Он разлил принесенную с собой горючую жидкость и устроил поджог. В результате возгорания оба получили ожоги и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на складе мягких игрушек общей площадью 500 кв. метров произошло в Красноярске.