Кант, Киргизия, , 09:56 — REGNUM Военнослужащие дислоцированной в Киргизии объединённой российской военной базы оказали гуманитарную помощь малоимущим гражданам, опекаемым храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии Минобороны России

К командованию российской военной базы в Канте обратился настоятель храма, попросивший оказать благотворительную помощь жителям, чьи семьи оказались в затруднительном положении.

пресс-служба ЦВО «Военнослужащие и члены их семей организовали сбор тёплых вещей и предметов первой необходимости, (которые) затем передали настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы. В дальнейшем собранные вещи будут переданы людям, находящимся в сложном социальном положении».

Созданная в 2003 году на базе военного аэродрома в Канте (в 20 километрах к востоку от Бишкека) объединённая российская военная база структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, «выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства» государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии. В состав базы также входит подразделение военной полиции и военной автоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии прошли учения экипажей штурмовиков Су-25 объединённой российской военной базы Кант, в ходе которых позиции условного противника были уничтожены ракетным авиационным ударом.

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