Чебоксары, 8 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах второй месяц работает «Общественная приёмная Госсовета Чувашии». Данная площадка заявлена как приёмная, в которой «раз в месяц абсолютно все депутаты» будут принимать граждан. Как следует из графика, за полтора месяца приёмные дни заявлены для 29-ти депутатов из 44-х, в том числе десять парламентариев включены и в январский, и февральский списки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На сессии в Госсовете Чувашии

«Общественная приёмная Госсовета Чувашии» заработала 12 января 2022 года, первым граждан принял спикер Леонид Черкесов («Единая Россия»). Данная площадка расположена в административном здании в Чебоксарах — на площади Республики, 2.

«Предполагается, что в последующем раз в месяц абсолютно все депутаты Государственного совета будут принимать здесь граждан», — заявил 12 января Леонид Черкесов.

Во второй половине января, как следует из графика, личные приёмы назначены для 12 депутатов, представляющих все шесть партий в Госсовете. В феврале в список избранных включили 27 депутатов, в том числе десять парламентариев проведут личный приём второй месяц подряд, остальные 17 — впервые. Ещё 15 депутатов не попали ни в январский, ни февральский графики.

Во фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что принято предложение о проведении приёмов на данной административной площадке, так как им «дорог и ценен каждый избиратель», и ни одному из них не будет отказано в общении на любой площадке.

«Однако данное место — скорее подконтрольное, дежурно-формальное. Надо полагать, что каждый пришедший сюда посетитель, который решил обратиться к оппозиционной партии, вызовет особый интерес у единороссов. Но мы готовы принимать всех на любой площадке, а на откровенный диалог приглашаем всех отдельно, на площадки «Справедливой России», — говорят во фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсовете Чувашии седьмого созыва 30 мандатов получила «Единая Россия», КПРФ представляют семь человек, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре депутата, ЛДПР, «Партию пенсионеров за справедливость» и «Новых людей» — по одному парламентарию.