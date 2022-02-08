Ак-Довурак, Тыва, 8 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 19-летний житель города Ак-Довурак, обвиняемый в убийстве и краже имущества убитого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

СУ СКР по Туве Межрайонный отдел СКР

По данным следствия, ночью 14 ноября 2020 года обвиняемый с потерпевшим распивали спиртные напитки на берегу реки Хемчик. В ходе возникшей ссоры юноша нанёс знакомому многочисленные удары палкой, ножом, а затем камнем. В результате потерпевший скончался на месте.

«Обвиняемый, с целью сокрытия следов, бросил тело потерпевшего в воду реки Хемчик, предварительно похитив из кармана куртки мобильный телефон и денежные средства, причинив имущественный вред в виде значительного материального ущерба на общую сумму 5990 рублей», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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