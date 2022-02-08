Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жильцы аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону, просят президента РФ Владимира Путина о помощи. Люди разместили на стенах здания баннеры. Подтверждающие снимки опубликованы в социальных сетях.

Александр Погожев ИА REGNUM Окно аварийного дома

На баннерах нанесены надписи: «Путин — наш президент», «Гарант Конституции РФ, помогите!», «SOS, Кривошлыковский, 4». Жильцы написали обращение к Путину и на сайте президента РФ. Люди просят разобраться в непростой ситуации, в которой они оказались.

ИА REGNUM сообщало, что в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть жильцов аварийного дома категорически против переезда. Люди уверены, что пятиэтажный дом подлежит ремонту, а предпринимаемые властям меры — это способ их выселить, дом снести, а на его месте построить очередной жилой комплекс.