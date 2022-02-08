Иркутск, 8 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Иркутской области стартовало профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Как сообщает сегодня, 8 февраля, территориальное ГУ МВД РФ, в первый же день массовых проверок на предмет обнаружения незаконно находящихся на территории области иностранцев выявлены двое с явными признаками подделки документов.

Мигрант

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выходцам ближнего зарубежья грозит лишение свободы на срок до 2-х лет», — пояснили правоохранители.

По их словам, уголовные расследования по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ возбуждены в отношении троих жителей Ленинского района. Они формально, без намерения фактического проживания прописали у себя в квартирах более 15 мигрантов. Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Ещё шесть административных протоколов сотрудники полиции составили на иностранцев. Нарушениями являлось осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента, нарушение иностранцем правил въезда в Российскую Федерацию и отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание. Двоим из нарушителей предстоит административное выдворение.

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