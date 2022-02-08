Москва, 8 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование механизмов создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Прежде всего, предполагается сокращение типов ОЭЗ с четырех до трех: промышленно-технологические ОЭЗ (объединяются промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ), туристско-рекреационные и портовые.

Меняется схема управления ОЭЗ путем заключения единственного соглашения о создании и управлении ОЭЗ между Минэкономразвития, субъектом РФ, муниципалитетом и управляющей компанией, которым в том числе предполагаются определение границы ОЭЗ, обязательства по финансированию создания объектов инфраструктуры, перспективный план развития зоны, значения ключевых показателей эффективности, а также полномочия всех сторон.

Примерная форма соглашения о создании и управлении особой экономической зоны разрабатывается Минэкономразвития России, следует из документа.

Предполагается добавление необходимости предоставления заявки с обоснованием в Минэкономразвития при расширении границ действующих ОЭЗ путем включения новых участков при условии загруженности более 50% мощностей построенных объектов инфраструктуры зоны или более 50% общей площади земельных участков ОЭЗ.

Кроме того, прописывается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. При этом первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ проводится не ранее чем через два года после ее создания.

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