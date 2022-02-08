Сеул, , 09:50 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь призвал Национальное собрание (парламент) страны как можно скорее утвердить законопроект о дополнительном бюджете, призванный помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Данное заявление он сделал 8 февраля в ходе заседания правительства.

«Мы не можем ни на миг откладывать поддержку мелких предпринимателей и самозанятых», — отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, что на прошлой неделе глава государства подчеркнул, что принятие дополнительного бюджета «жизненно важно».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее премьер-министр страны Ким Бу Гём намекнул на возможность увеличения дополнительного бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее могут увеличить дополнительный бюджет