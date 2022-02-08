Токио, , 10:10 — REGNUM В Токио не ожидают, что возможное введение американских санкций против России негативно скажется на торговых отношениях Японии и КНР. Об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил 8 февраля в ходе пресс-конференции.

Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

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«Мы не считаем подобным образом», — так ответил министр на вопрос о возможном ухудшении торговли с Китаем на фоне санкций Вашингтона в отношении Москвы.

Этот же ответ Хаяси адресовал другому журналисту, спросившему о вероятном сближении Москвы и Пекина на фоне санкций и повышении напряжённости в Тайванском проливе, которое может за этим последовать.

Глава МИД Японии в очередной раз не стал прямо отвечать на вопрос о возможных санкциях Токио против Москвы, связанных с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что власти Японии разрабатывают «надлежащий подход» к этому кризису, сотрудничая с государствами Группы семи и другими вовлеченными сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что антироссийские санкции Вашингтона, связанные с «вторжением на Украину», могут отразиться на экономике КНР.

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