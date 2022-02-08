Ярославль, , 09:56 — REGNUM В Ярославле в ночь на 8 февраля погиб хоккейный вратарь Владислав Зайцев. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Владислав Зайцев Yarnews.net

По данным портала, Владислав погиб в результате падения из окна многоквартирного дома на улице Волгоградской. Проверку по факту гибели проводят правоохранительные органы.

Владиславу Зайцеву был 21 год. Он учился в хоккейной школе ярославского клуба «Локомотив», играл в Молодёжной хоккейной лиге за команду «Русские Витязи». Спортивную карьеру он завершил в 2020 году.