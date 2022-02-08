Каир, 8 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Тщательные проверки в аэропортах Египта нацелены на предотвращение трагедии, подобной крушению российского самолета в 2015 году, заявил посол России в этой стране Георгий Борисенко.

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Он отметил, что некоторые туристы сетуют на «многоступенчатые предпосадочные проверки пассажиров». Посольство просит египетские власти обеспечить максимально корректное и доброжелательное обращение своего персонала с российскими гражданами.

«Тщательные проверочные мероприятия — вовсе не прихоть египетских аэропортов. Они нацелены на то, чтобы не допустить повторения трагедии 2015 года», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что все схемы выхода на посадку отработаны в тесном взаимодействии с российскими экспертами по безопасности. Их строгое соблюдение египтянами было одним из условий возобновления прямых рейсов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015 года. С 19 по 23 января 2021 года российские эксперты проводили в Египте очередную проверку курортных аэропортов «Хургада» и «Шарм-эль-Шейх».

В ходе проверки специалистам из РФ показали стойки регистрации и выходы на посадку только для туристов из России. После проверки были достигнуты договоренности о возобновлении полномасштабного авиасообщения.