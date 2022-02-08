Ставрополь, , 09:52 — REGNUM В десяти субъектах Юга России, Северного Кавказа, а также в Абхазии и Южной Осетии начались тактические военные учения. Они будут проходить на 15 полигонах, расположенных в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии и на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии, сообщил 8 февраля начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Учения Mil.ru

В ближайшие недели будут проведены более 30 двусторонних ротных тактических учений, в каждом из которых примут участие около 400 военнослужащих из состава общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО. Будут применяться до 80 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С», артиллерия. Задействованы также будут вертолеты армейской авиации.

Особенностью учений станет проведение их активной фазы в ночное время. При этом будут отработаны навыки командования подразделениями и взаимодействия в условиях ограниченной видимости.