Новосибирск, 8 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Коронавирусом заразился председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон. Он госпитализирован, сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на источник в СО РАН.

Sbras.ru Председатель СО РАН Валентин Пармон

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По данным источника, Пармон сначала работал на дистанционно, но его состояние ухудшилось. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

Ранее и сообщало, что новосибирский губернатор ушёл на самоизоляцию с температурой.