Улан-Удэ, 8 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Медицинские организации в Бурятии получили первую партию вакцины против коронавируса для подростков на прошлой неделе. К настоящему времени поликлиники начали вакцинацию по заявкам родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии «Спутник М»

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По словам заместителя главврача улан-удэнской поликлиники №1 Марины Батоевой, главным условием для прививки детей с 12 до 17 лет включительно является согласие родителей.

«Родители должны сообщить участковому педиатру о желании пройти вакцинацию, ребёнок вместе с родителем посещает участок и после заполнения необходимой документации получает прививку. Нужно отметить, что спрос уже сегодня есть достаточно большой», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе первых прививку от COVID-19 получили дети главы республики Алексея Цыденова.