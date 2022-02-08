Якутск, , 10:03 — REGNUM Фонд «Помоги выжить», обслуживающий приют для собак в Якутске, заподозрили в приписках. Ревизию проводили сотрудники мэрии города, сообщило 8 февраля ИА SakhaDay.

Нос. Собака AlexanderStein

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По данным издания, выяснилось, что количество собак по документам не соответствует фактическим данным. Проверяющие не досчитались около 400 животных притом, что на содержание каждой из них организация получает деньги. Контракт с горадминистрацией заключён на сумму 45,3 млн рублей.

«Как они посчитали их, с учётом того, что в вольерах несколько собак, и они постоянно находятся в движении, не знаю. Итоги мне никто не сообщил. Добрые люди донесли информацию, что вроде собираются забрать пункт передержки животных. Они не верят, что собак у нас забирают», — сказала руководитель фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко.

По её данным, в вольерах находится 895 собак. На улицы выпустили 1 868 животных, 101 собака возвращена хозяевам и 892 пристроены.

Как сообщало ИА REGNUM, представители общественной палаты столицы Якутии отправили президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо, в котором просят предпринять экстренные меры по ситуации с безнадзорными собаками. Главу государства убеждают в необходимости запретить действие закона «Об общественном обращении с животными».