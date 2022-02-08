Токио, 8 февраля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Протесты и опасения по поводу планирующейся вакцинации детей от COVID-19 заставляют внимательнее присмотреться к тому, как подходят к этой проблеме в разных странах. О том, почему опасаются прививать детей японские родители, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). 1932

В отличие от США, где отмечены тяжелые случаи заболевания ковидом среди детей возрастной группы 5−11 лет, в Японии такие же дети переносят болезнь легко и чаще всего с легкими симптомами или без них. Смертей же от ковид в этой возрастной группе японских детей не было совсем, но общемировая тенденция на сплошную вакцинацию может увлечь за собой и японскую медицину. Родители выражают нешуточную обеспокоенность, ведь уже известно немало случаев, когда после вакцинации развивались те или иные осложнения. И, хотя официальные источники информации стараются убедить японских граждан, что прививка «в основном» безопаснее заболевания, колеблющихся или твердо решивших не прививать своих детей до сих пор остается много. К тому же для Японии характерен еще один «фактор риска» в решении этого вопроса, не менее важный чем защита от заразы. Куда повернется общественное мнение по поводу привитых и не привитых детей и чего боятся японские родители? Читайте статью Анатолия Кошкина

Вакцинация в Японии: забота о детях или покушение на их здоровье?