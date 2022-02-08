Москва, , 09:55 — REGNUM В Татарии бывшему председателю Пестречинского суда вменяют восемь статей УК РФ. Как сообщает ТАСС, высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России согласилась на привлечение его к уголовной ответственности.

Одежда судьи Cour Internationale de Justice

«ВККС рассмотрела представление председателя СК России и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке — бывшего председателя Пестречинского районного суда Республики Татарстан Набиева Ирека Гилмегаяновича», — цитирует агентство источника.

Пестречинский районный суд он возглавлял с ноября 2019 года, с мая 2020 года судья находится в отставке. Ему вменяется похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном размере, подделка документов, отмывание денежных средств, а также получение взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший судьи Верховного суда Чечни обвиняется вместе с членами семьи в поддержке террористов.

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